Фронтова кутя на Святвечір! Волонтери передали ЗСУ різдвяні страви

На Святий вечір залишити українських захисників без куті не годиться.

На Прикарпатті ґаздині із села Угринів уже місяць готують і передають різдвяну сакральну страву на передову. Зерно пшениці заварюють, висушують і фасують у термопакети.

Мак, мед і горіхи – додають обов’язково. Першу кутю на передову передали на початку грудня. І армійці вдячні.

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Бо це не тільки різдвяна страва, яка нагадує про родину і традиції. Вона поживна та смачна.

Військові просять таку кутю готувати цілий рік.

Тут в Угринові цінують кожні руки. Волонтери працюють щодня з 9 ранку і до 9 вечора, тому що мають багато замовлень. Хтось приходить на годину-дві, хтось трудиться цілими днями.

Засновниця проекту Станіславський борщ Людмила Дорошенко згадує, що серед всіх пакетів з їжею для бійців побачила пакетик куті й зрозуміла, що її можна надіслати воїнам на різдвяні дні.

Тепер даний проект працює кожного дня, щоб наші хлопці поласували традиційною стравою на Святвечір.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про рецепти куті від зірок СТБ.