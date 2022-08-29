ФСБ недосмотрели теракты у себя под носом! Какова может быть причина возможной отставки Шойгу

Британская разведка доложила, что, возможно, произошло отстранение от должности в Кремле Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом разъяснил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он рассказал о своих догадках, почему так могло произойти и правда ли это.

Мы можем наблюдать, как постепенно исчезают генералы РФ и о них впоследствии забывают, так же уже забыли и о Герасимове, который точно уже не руководит армией РФ. Вот и уже пора Шойгу, — рассказывает Вадим Денисенко.

Причиной возможного устранения Шойгу стал не только провал боевых действий в Украине, так же на него упала куча негатива и вопросов, а куда все время шли деньги, выделенные на армию РФ.

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Также Вадим Денисенко подметил очень плохую работу ФСБ, фейках СМИ и рассказал о подрыве Дугиной.

У них все странно, что не диверсия, то злоумышленники кричат ​​”Слава Азову” и забывают свои удостоверения на видных местах. Тогда у меня большой вопрос, почему никто не думает, а куда смотрело ФСБ? Может, там тоже все так плохо, — дополнил Вадим Денисенко.



Подробнее об этом смотри в видео.

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