ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу

Британська розвідка доповіла, що, можливо, сталося усунення від посади в Кремлі Міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це роз’яснив нам радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він розповів про свої здогадки, чому так могло статися і чи це правда.

Ми можемо спостерігати, як поступово зникають генерали РФ і про них згодом забувають, так само вже забули і про Герасимова, який точно вже не керує армією РФ. От і вже настав час Шойгу, — розповідає Вадим Денисенко.

Причиною ймовірного усунення Шойгу не є лише провал бойових дій в Україні, так само на нього впала купа негативу та питань, а куди весь час йшли гроші, виділені на армію РФ.

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Також Вадим Денисенко помітив дуже погану роботу ФСБ, фейки ЗМ та розповів докладно про підрив Дугіної.

В них все дивно, що не диверсія, то зловмисники кричать “Слава Азову” і забувають свої посвідчення на видних місцях. Тоді маю велике запитання, чому ніхто не думає, а куди дивилося ФСБ? Може, там теж все так погано, — доповнив Вадим Денисенко.

Детальніше про це дивіться у відео.

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