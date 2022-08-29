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ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 29 Серпня 2022, 23:00

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