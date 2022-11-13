Вместо смеха детей — страшная тишина: во что превратили оккупанты харьковский экопарк

Более 300 уничтоженных животных и шесть погибших людей, которые кормили и эвакуировали зверей, но стали жертвами вражеских градов и пуль. Это трагическая история харьковского экопарка.

Еще в прошлом году он был одним из любимых мест отдыха для семей с детьми. Сюда приезжали даже из российского Белгорода, потому что вход был бесплатным.

Парк расположен на кольцевой дороге, со стороны Белгородской трассы. Ею в феврале шли на Харьков российские танки. В течение нескольких месяцев экопарк находился под постоянными обстрелами.

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Здесь до полномасштабной войны было 5000 животных. Сейчас парк разрушен на 95%. Некоторые вольеры и помещения выгорели так, что и не догадаешься, что здесь вообще что-то было.

В каждом уголке разбросаны обломки вражеских снарядов. На полу повсюду фосфор, растяжки и мины. От взрывной волны даже многолетние дубы вырывало с корнями.

Во время одной из эвакуаций погиб 15-летний волонтер. Буйволы, которых тогда должны были вывозить, сбежали в лес. Но на днях вернулись в экопарк не сами, а с потомством. Это дает надежду, что жизнь все-таки победит смерть.

Сейчас парк активно расчищают и разминируют — готовятся к восстановлению и открытию.

В находящемся под регулярными обстрелами Николаеве неравнодушные успевают заботиться не только о людях. Смотри, как волонтеры помогают животным в Николаевской области.

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