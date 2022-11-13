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Вместо смеха детей — страшная тишина: во что превратили оккупанты харьковский экопарк

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 13 ноября 2022, 21:30

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