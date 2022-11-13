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Замість сміху дітей — страшна тиша: дивись, на що перетворили окупанти харківський екопарк

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Листопада 2022, 21:30

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