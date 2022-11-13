Замість сміху дітей — страшна тиша: дивись, на що перетворили окупанти харківський екопарк

Понад 300 знищених тварин та шестеро загиблих людей, які годували та евакуювали звірів, але стали жертвами ворожих градів та куль. Це трагічна історія харківського екопарку.

Ще минулого року він був одним з найулюбленіших місць відпочинку для сімей з дітьми. Сюди приїжджали навіть з російського Бєлгорода, бо вхід був безкоштовний.

Парк саме розташований на кільцевій дорозі, з боку Бєлгородської траси. Нею в лютому йшли на Харків російські танки. Протягом кількох місяців екопарк був під постійними обстрілами.

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Тут до повномасштабної війни було 5 000 тварин. Та нині парк зруйнований на 95%. Деякі вольєри та приміщення вигоріли так, що й не здогадаєшся, що тут щось взагалі було.

У кожному куточку розкидані уламки ворожих снарядів. На підлозі всюди фосфор, розтяжки та міни. Від вибухової хвилі навіть багаторічні дуби виривало з корінням.

Під час однієї з евакуацій загинув 15-річний волонтер. Буйволи, яких тоді мали вивозити, втекли в ліс. Але днями повернулись до екопарку не самі, а з потомством. Це дає надію на те, що життя все-таки переможе смерть.

Нині парк активно розчищають та розміновують — готуються до відновлення та відкриття.

У Миколаєві, що перебуває під регулярними обстрілами, небайдужі встигають піклуватись не тільки про людей. Дивись, як волонтери допомагають тваринам на Миколаївщині.

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