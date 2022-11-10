З-під обстрілів у котохаб: як черкаські волонтери опікуються евакуйованими пухнастиками

Котохаб для адаптації чотирилапих мурчиків відкрили у Черкасах. Бездомних та покинутих тварин збирають усюди, де нині йдуть найзапекліші бої.

Спершу за хвостатими доглядали військові, а потім із зони бойових дій котиків вивезли переселенці та волонтери.

Тільки з Маріуполя вдалось евакуювати 36 котів. У хабі є також тварини з Харкова, Миколаєва, Херсона та інших міст України.

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Засновниця благодійної організації ДоброКіт Яна Тябут каже, що, на жаль, пекельні умови та важку дорогу витримали не всі кошенята.

Але нині ті, хто вцілів, приходять до тями після пережитого. Ветеринари та волонтери їх лікують, соціалізують і врешті шукають нових господарів. Є у кожного й своя няня, яка піклується про пухнастиків.

Була необхідність створити простір, наближений до квартири. Нам важливо віддавати тварину не з клітки. Це пришвидшує їх усиновлення, — ділиться Тябут.

Волонтери закликають не купувати, а забирати тваринок з таких прихистків.

А якщо в тебе вже є домашній улюбленець, але ти хочеш завести ще одного, то читай, як подружити собаку з котом.

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