Из-под обстрелов в котохаб: как черкасские волонтеры заботятся об эвакуированных пушистиках

Котохаб для адаптации четырехлапых мурчиков открыли в Черкассах. Бездомных и брошенных животных собирают всюду, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Сначала за хвостатыми ухаживали военные, а затем из зоны боевых действий котиков вывезли переселенцы и волонтеры.

Только из Мариуполя удалось эвакуировать 36 кошек. В хабе есть животные из Харькова, Николаева, Херсона и других городов Украины.

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Основательница благотворительной организации ДоброКіт Яна Тябут говорит, что, к сожалению, адские условия и тяжелый путь выдержали не все котята.

Но сейчас уцелевшие приходят в себя после пережитого. Ветеринары и волонтеры их лечат, социализируют и, наконец, ищут новых хозяев. Есть у каждого и своя няня, заботящаяся о пушистиках.

Была необходимость создать пространство, приближенное к квартире. Нам важно отдавать животное не из клетки. Это ускоряет их усыновление, — делится Тябут.

Волонтеры призывают не покупать, а забирать животных из таких приютов.

А если у тебя уже есть домашний любимец, но ты хочешь завести еще одного, то читай, как подружить собаку с котом.

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