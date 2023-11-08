Профессора Ирину Фарион уволить? Из-за чего разгорелся скандал и как реагируют военные

Во Львовской политехнике призывают уволить профессора Ирину Фарион, листовки уже развесили на стенах университета. Так студенты отреагировали на высказывания о русскоязычных военных.

Также по этому поводу в Нацполицию, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию обратился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ирина Фарион: скандал с русскоязычными военными

Ирина Фарион в программе Рандеву с Яниной Соколовой резко высказалась о русскоязычных военных. Она сказала, что не понимает, что мешает выполнять ст. 29 закона О Вооруженных силах Украины.

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Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят по-украински, — сказала Фарион.

После этого заявления некоторые военнослужащие высказались по этому поводу в социальных сетях. В частности, парамедик Екатерина Полищук написала:

— Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. Ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каком языке они не были бы. Ваша позиция не проукраинская, я считаю вас проектом Кремля.

Это говорит та, что защищает Украину три года бок о бок с героями, говорящими на украинском, русском, грузинском, белорусском, польском, десятками диалектов, английском и десятком других языков и говоров, — говорится в сообщении.

Руководитель рекрутингового центра третьей штурмовой бригады с позывным Лаки говорит, что в его подразделении львиная доля говорит по-русски, однако это никогда не было проблемой для понимания.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале, что лично обратился в соответствующие органы государственной власти.

Ирина Фарион продолжает утверждать, что следует выполнять ст. 29 закона О Вооруженных Силах Украины, ст. 13 закона О функционировании украинского языка и ст. 10 Закона О статусе государственного языка.

— Или, возможно, те, кто служат в армии, имеют право на индульгенцию на право не знать язык и презирать его? Они нарушают языковой закон. Так что, наша армия не соблюдает законы? — сказала она.

Во Львовской политехнике появились листовки с призывом уволить Фарион, а сами студенты говорят, что нужно думать, что говоришь. В пресс-службе заведения пока ситуацию не комментируют, обещают озвучить официальную позицию позже.

Реакция Львовской политехнике

— Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высокого уважения и благодарности. И это — незыблемая позиция нашего университета.

Во Львовской политехнике действует кодекс корпоративной культуры, определяющий моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета.

Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета, — говорится в сообщении.

Обучение должно проходить в образовательных учреждениях на украинском языке. Еще зимой в Киево-Могилянской академии запретили русский язык. Читай, что известно по ссылке.

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