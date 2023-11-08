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Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові

Богдана Макалюк, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 11:00
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