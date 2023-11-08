Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові

У Львівській політехніці закликають звільнити професорку Ірину Фаріон, листівки вже розвісили на стінах університету. Так студенти відреагували на висловлювання про російськомовних військових.

Також з цього приводу до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення звернувся омбудсмен Дмитро Лубінець.

Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими

Ірина Фаріон у програмі Рандеву з Яніною Соколовою різко висловилася про російськомовних військових. Вона сказала, що категорично не розуміє, що заважає виконувати ст. 29 закону Про Збройні сили України.

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Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, — сказала Фаріон.

Після цієї заяви деякі військовослужбовці висловилися щодо цього у соціальних мережах. Зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук написала:

— Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою мовою вони не були б. Ваша позиція не проукраїнська, я вважаю вас проектом Кремля.

Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок, — йдеться у повідомленні.

Керівник рекрутингового центру третьої штурмової бригади на псевдо Лакі каже, що у його підрозділі левова частка розмовляє російською мовою, проте це ніколи не було проблемою для порозуміння.

Омбудсмен Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, що особисто звернувся до відповідних органів державної влади.

Ірина Фаріон продовжує стверджувати, що треба виконувати ст. 29 закону Про Збройні сили України, ст. 13 закону Про функціонування української мови та ст. 10 закону Про статус державної мови.

— Чи, можливо, ті, хто служать у війську, мають право на індульгенцію не знати мову та зневажати її? Вони порушують мовний закон. То що, наша армія не дотримується законів? — сказала вона.

У Львівській політехніці з’явилися листівки із закликом звільнити Фаріон, а самі студенти кажуть, що треба думати, що говориш.

Реакція Львівської політехніки

— Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету.

У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету.

Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом, — йдеться у повідомленні.

Навчання має відбуватися в освітніх закладах українською мовою. Ще взимку в Києво-Могилянській академії заборонили російську мову. Читай, що відомо, за посиланням.

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