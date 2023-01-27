Борщ быстрого приготовления — как переселенцы из Херсона помогают военным на передовой

Херсонцы, временно переехавшие в Ивано-Франковск, не сидят без дела. Они волонтерят — производят сухие борщи на передовую.

Потому что хотят, чтобы украинские защитники, несмотря на холод, снег или дождь, имели возможность съесть чего-то горяченького.

Оружие украинцев — ножи и настойчивость. Сейчас херсонцы собрались, чтобы насушить ингредиенты для блюда. Идея заготавливать сухой борщ появилась у Юлии Ястребовой.

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Была в декрете и сушила арбузы, фруктовые чипсы, вишни, черешни, бананы для детей. Паковала. И таким занималась дома, — говорит Юлия.

В мае она с детьми чудом вырвалась из оккупации. Сушилка осталась в Херсоне. Поэтому на деньги, которые государство выплатило для ВПЛ, приобрела новую.

Юлия принялась сушить овощи на борщ. Все покупала за свой счет, а потом к делу начали присоединяться друзья и знакомые.

У меня сушилка на 15 этажей, туда влезает мешок моркови. А поскольку помощников много, я могу больше справиться с объемом, то есть вторая сушилка. Уже отправили 980 литров борща, — рассказывает волонтер.

А это около 5000 порций. Сухие пайки передают военным, которых знают лично. Недавно пришел запрос от воинской части.

Поэтому помогать в Херсонский хаб пришли два десятка человек. За полчаса почистили, помыли и порезали несколько мешков овощей.

А пока заготовленное сушится, волонтеры взвешивают и фасуют готовые ингредиенты для борща. Не только картошку, морковь, свеклу и капусту — в каждый из этих пакетиков херсонцы вкладывают свою веру в победу.

Помогают нашим людям и иностранцы. Смотри, как международные компании поддерживают украинцев.

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