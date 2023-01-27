Lifestyle

Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій

Ірина Тимчишин 27 Січня 2023, 13:00

Більше відео
0:04:13
Автентичний хліб
Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни
0:03:39
Автентичний хліб
Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!
0:03:23
іпсотерапія
Ти відволікаєшся від військової справи: як на Київщині захисники проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії
0:06:07
Живий ланцюг 1990 рік: як це було насправді розповідає Богдан Горинь
Живий ланцюг, що об’єднав Україну: колишній дисидент згадує, як це було
Дивитись більше

Останні відео
0:03:12
Відпочинок ЗСУ

Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій
0:05:20
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
0:03:11
Як херсонці передають на фронт сухий борщ
Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій
0:04:13
Автентичний хліб
Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни
0:03:39
Автентичний хліб
Автентичний хліб Черкащини: такого більше не скуштуєш ніде!
Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:00
Миколаїв новини
Майже знищене, усе в дірках. Як село на Миколаївщині пережило справжнє жахіття
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:03:16
Світові політики про підтримку України: хто та як підтримує
Мир в Україні залежить від підтримки та постачання зброї! Що кажуть європейські політики про допомогу нашій країні
0:03:11
оксана шелудченко
Врятувала з-під обстрілів 86 тварин: історія зооволонтерки з Донеччини
Більше відео
27 січня — день пам’яті жертв Голокосту: історії свідків трагедії
Читати далі
Біль, закарбований у пожовклих листах: Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту — історії свідків трагедії
Автентичний хліб
Читати далі
Садочок у бомбосховищі: як українські діти звикають до реалій війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь