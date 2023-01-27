Борщ швидкого приготування — як переселенці з Херсона допомагають військовим на передовій

Херсонці, які тимчасово переїхали в Івано-Франківськ, не сидять без діла. Вони волонтерять — виготовляють сухі борщі на передову.

Бо хочуть, щоб українські захисники попри холод, сніг чи дощ мали змогу з’їсти щось гаряченьке.

Зброя українців — ножі та наполегливість. Нині херсонці зібралися, щоб насушити інгредієнтів для страви. Ідея заготовляти сухий борщ з’явилась у Юлії Ястребової.

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Була в декреті й сушила кавуни, фруктові чипси, вишні, черешні, банани для дітей. Пакувала. І таким займалася вдома, — каже Юлія.

У травні вона з дітьми дивом вирвалася з окупації. Сушарка залишилась у Херсоні. Тож на гроші, які держава виплатила для ВПО, придбала нову.

Юлія взялась сушити овочі на борщ. Усе купувала власним коштом, а потім до справи почали доєднуватись друзі та знайомі.

У мене сушарка на 15 поверхів, туди влізає мішок моркви. А оскільки помічників багато, я можу більше справитися з об’ємом, то є друга сушарка. Уже відправили 980 літрів борщу, — розповідає волонтерка.

А це майже 5000 порцій. Сухі пайки передають військовим, яких знають особисто. Недавно прийшов запит від військової частини.

Тому допомагати в Херсонський хаб прийшло зо 20 людей. За півгодини почистили, помили й порізали кілька мішків овочів.

А поки заготовлене сушиться, волонтери важать і фасують готові інгредієнти для борщу. Не лише картоплю, моркву, буряк та капусту — у кожен з цих пакетиків херсонці вкладають свою віру в перемогу.

Допомагають нашим людям й іноземці. Дивись, як міжнародні компанії підтримують українців.

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