Адаптироваться и пережить: проект помощи детям-переселенцам от UNICEF — как присоединиться

Едва ли не труднее всего переживают войну самые маленькие украинцы. Из-за вторжения России они потеряли дома, друзей, все, что было привычным для них и родным. Как помочь детям адаптироваться к новому месту и отвлечься от пережитого? В Украине при поддержке UNICEF запустили проект СпівДія заради дітей.
Когда началось полномасштабное вторжение, Маргарита была на седьмом месяце беременности. Сейчас у нее двое детей. Российские танки зашли в Херсон 1 марта. С тех пор, вспоминает, жизнь превратилась в ад.
Танки ездили прямо по дороге. Были проблемы с питанием. Первые пять дней никто не выходил на улицы, боялись. Потом начали выходить в поисках пищи, были большие очереди, — вспоминает переселенка из Херсона Маргарита Челпан.
Танки ездили прямо по дороге. Были проблемы с питанием. Первые пять дней никто не выходил на улицы, боялись. Потом начали выходить в поисках пищи, были большие очереди, — вспоминает переселенка из Херсона Маргарита Челпан.
Когда исчезли еда и медикаменты, жить в городе стало невыносимо. Зеленого коридора не было, передвигались по полям на свой страх и риск, вспоминает женщина. Выезжала с мамой и шестилетним сыном.
Он видел российских военных, видел машины, называл их монстр-танками, когда они ехали. Он понимает, что случилось, что на нас напали, идет война. Мы ему пытаемся объяснить, что все хорошо, нас защищают ВСУ.
Он видел российских военных, видел машины, называл их монстр-танками, когда они ехали. Он понимает, что случилось, что на нас напали, идет война. Мы ему пытаемся объяснить, что все хорошо, нас защищают ВСУ.
Вместе с другими детишками мальчик начал посещать занятия, специально организованные для маленьких переселенцев. Как только Миша пришел на кружок, раздалась тревога, и все дружно спустились в укрытие.
Здесь на каждом занятии изучают новую страну мира и ее культуру. Сейчас — Великобритания. Первоклассница Настя — из Харькова. Живет в Черкассах, а учится в харьковской школе онлайн, поэтому вживую одноклассников не видела. Ребенку не хватает общения.
Хотелось бы увидеть школу, мне кажется, так было бы интереснее. Очень много друзей есть. Я по ним всем скучаю, — рассказывает первоклассница Настя Ратушняк.
Хотелось бы увидеть школу, мне кажется, так было бы интереснее. Очень много друзей есть. Я по ним всем скучаю, — рассказывает первоклассница Настя Ратушняк.
В первые дни полномасштабного вторжения охватили шок, бессонница и страх, рассказывает мама девочки. Выехали из Харькова 5 марта.
Ради ребенка мы поддерживали эмоциональное состояние, не показывали настоящие ощущения, но когда летали самолеты над Харьковом, поняли, что больше не можем в этом городе находиться, — рассказывает мама Насти Алена Ратушняк.
Ради ребенка мы поддерживали эмоциональное состояние, не показывали настоящие ощущения, но когда летали самолеты над Харьковом, поняли, что больше не можем в этом городе находиться, — рассказывает мама Насти Алена Ратушняк.
Заканчивается двухчасовое занятие уже в классе, дети занимались изготовлением королевской короны.
Проект СпівДія заради дітей — всеукраинский. Действует в 16 городах — здесь работают с психоэмоциональным состоянием детей — как местных, так и переселенцев.
Во время двухчасовых занятий дети знакомятся, общаются и раскрывают свои творческие способности путем арт-терапии.
Ментор-коммуникатор Галина Диденко рассказывает, как работает проект:
Основная задача — это психоэмоциональная разгрузка, чтобы ребенок отвлекся от настоящего, от войны. Есть дети-переселенцы, которые могут регрессировать немного, учитывая пережившее, и мы здесь деткам немного помогаем.
Основная задача — это психоэмоциональная разгрузка, чтобы ребенок отвлекся от настоящего, от войны. Есть дети-переселенцы, которые могут регрессировать немного, учитывая пережившее, и мы здесь деткам немного помогаем.
Этот проект — мобильное пространство. Ежемесячно переезжает в разные микрорайоны города, привлекает новых детей, для которых придумывают другие программы. Инициатива работает при поддержке UNICEF.
Ранее мы рассказывали о приложениях для школьников без интернета и дипломах в Дії.
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