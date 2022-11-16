Адаптироваться и пережить: проект помощи детям-переселенцам от UNICEF — как присоединиться

Едва ли не труднее всего переживают войну самые маленькие украинцы. Из-за вторжения России они потеряли дома, друзей, все, что было привычным для них и родным. Как помочь детям адаптироваться к новому месту и отвлечься от пережитого? В Украине при поддержке UNICEF запустили проект СпівДія заради дітей.

Как помочь детям адаптироваться к новому месту — проект UNICEF

Когда началось полномасштабное вторжение, Маргарита была на седьмом месяце беременности. Сейчас у нее двое детей. Российские танки зашли в Херсон 1 марта. С тех пор, вспоминает, жизнь превратилась в ад.

Танки ездили прямо по дороге. Были проблемы с питанием. Первые пять дней никто не выходил на улицы, боялись. Потом начали выходить в поисках пищи, были большие очереди, — вспоминает переселенка из Херсона Маргарита Челпан.

Когда исчезли еда и медикаменты, жить в городе стало невыносимо. Зеленого коридора не было, передвигались по полям на свой страх и риск, вспоминает женщина. Выезжала с мамой и шестилетним сыном.

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Он видел российских военных, видел машины, называл их монстр-танками, когда они ехали. Он понимает, что случилось, что на нас напали, идет война. Мы ему пытаемся объяснить, что все хорошо, нас защищают ВСУ.

Вместе с другими детишками мальчик начал посещать занятия, специально организованные для маленьких переселенцев. Как только Миша пришел на кружок, раздалась тревога, и все дружно спустились в укрытие.

Здесь на каждом занятии изучают новую страну мира и ее культуру. Сейчас — Великобритания. Первоклассница Настя — из Харькова. Живет в Черкассах, а учится в харьковской школе онлайн, поэтому вживую одноклассников не видела. Ребенку не хватает общения.

Хотелось бы увидеть школу, мне кажется, так было бы интереснее. Очень много друзей есть. Я по ним всем скучаю, — рассказывает первоклассница Настя Ратушняк.

В первые дни полномасштабного вторжения охватили шок, бессонница и страх, рассказывает мама девочки. Выехали из Харькова 5 марта.

Ради ребенка мы поддерживали эмоциональное состояние, не показывали настоящие ощущения, но когда летали самолеты над Харьковом, поняли, что больше не можем в этом городе находиться, — рассказывает мама Насти Алена Ратушняк.

Заканчивается двухчасовое занятие уже в классе, дети занимались изготовлением королевской короны.

Проект СпівДія заради дітей от UNICEF

Проект СпівДія заради дітей — всеукраинский. Действует в 16 городах — здесь работают с психоэмоциональным состоянием детей — как местных, так и переселенцев.

Во время двухчасовых занятий дети знакомятся, общаются и раскрывают свои творческие способности путем арт-терапии.

Ментор-коммуникатор Галина Диденко рассказывает, как работает проект:

Основная задача — это психоэмоциональная разгрузка, чтобы ребенок отвлекся от настоящего, от войны. Есть дети-переселенцы, которые могут регрессировать немного, учитывая пережившее, и мы здесь деткам немного помогаем.

Этот проект — мобильное пространство. Ежемесячно переезжает в разные микрорайоны города, привлекает новых детей, для которых придумывают другие программы. Инициатива работает при поддержке UNICEF.

Ранее мы рассказывали о приложениях для школьников без интернета и дипломах в Дії.

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