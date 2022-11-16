Адаптуватись і пережити: проект допомоги дітям-переселенцям від UNICEF — як долучитись

Чи не найтяжче переживають війну найменші українці. Через вторгнення Росії вони втратили домівки, друзів, усе, що було звичним для них і рідним. Як допомогти дітям адаптуватися до нового місця і відволіктися від пережитого? В Україні за підтримки UNICEF запустили проект СпівДія заради дітей.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Маргарита була на сьомому місяці вагітності. Нині у неї двоє діток. Російські танки зайшли у Херсон 1 березня. Відтоді, згадує, життя перетворилося на пекло.
Танки їздили просто по дорозі. Були проблеми з харчуванням. Перші п’ять днів ніхто не виходив на вулиці, боялись. Потім почали виходити в пошуках їжі, були великі черги, — згадує переселенка з Херсона Маргарита Челпан.
Танки їздили просто по дорозі. Були проблеми з харчуванням. Перші п’ять днів ніхто не виходив на вулиці, боялись. Потім почали виходити в пошуках їжі, були великі черги, — згадує переселенка з Херсона Маргарита Челпан.
Коли зникли їжа і медикаменти, жити в місті стало нестерпно. Зеленого коридору не було, пересувалися полями на свій страх і ризик, згадує жінка. Виїздила з мамою і шестирічним сином.
Він бачив російських військових, бачив машини, називав їх монстр-танки, коли вони їхали. Він розуміє, що трапилось, що на нас напали, йде війна. Ми йому намагаємося пояснити, що все добре, нас захищають ЗСУ.
Він бачив російських військових, бачив машини, називав їх монстр-танки, коли вони їхали. Він розуміє, що трапилось, що на нас напали, йде війна. Ми йому намагаємося пояснити, що все добре, нас захищають ЗСУ.
Разом з іншими дітлахами хлопчик почав відвідувати заняття, спеціально організовані для маленьких переселенців. Щойно Михайлик прийшов на гурток, залунала тривога, тож усі дружно спустились у сховище.
Тут щозаняття вивчають нову країну світу і її культуру. Нині — Велику Британію. Першокласниця Настя — з Харкова. Живе у Черкасах, а навчається в харківській школі онлайн, тож наживо однокласників не бачила. Дитині бракує спілкування.
Хотілося б побачити школу, мені здається, так цікавіше було б. Дуже багато друзів маю. Я за ними всіма сумую, — розповідає першокласниця Настя Ратушняк.
Хотілося б побачити школу, мені здається, так цікавіше було б. Дуже багато друзів маю. Я за ними всіма сумую, — розповідає першокласниця Настя Ратушняк.
У перші дні повномасштабного вторгнення охопили шок, безсоння і страх, розповідає мама дівчинки. Виїхали з Харкова 5 березня.
Заради дитини ми підтримували емоційний стан, не показували справжні відчуття, але коли літали літаки над Харковом, зрозуміли, що більше не можемо в цьому місті бути, — розповідає мама Насті Альона Ратушняк.
Заради дитини ми підтримували емоційний стан, не показували справжні відчуття, але коли літали літаки над Харковом, зрозуміли, що більше не можемо в цьому місті бути, — розповідає мама Насті Альона Ратушняк.
Закінчується двогодинне заняття вже в класі, діти займалися виготовленням королівської корони.
Проект СпівДія заради дітей — Всеукраїнський. Діє у 16 містах — тут працюють з психоемоційним станом дітей — як місцевих, так і переселенців. Під час двогодинних занять дітлахи знайомляться, спілкуються та розкривають свої творчі здібності шляхом арт-терапії.
Менторка-комунікаційниця Галина Діденко розповідає, як працює проект:
Основне завдання — це психоемоційне розвантаження, щоб дитина відволіклася від сьогодення, від війни. Є діти-переселенці, які можуть регресувати трохи, враховуючи, що вони пережили. І ми тут діткам трошки допомагаємо.
Основне завдання — це психоемоційне розвантаження, щоб дитина відволіклася від сьогодення, від війни. Є діти-переселенці, які можуть регресувати трохи, враховуючи, що вони пережили. І ми тут діткам трошки допомагаємо.
Цей проект — мобільний простір. Щомісяця він переїздить в різні мікрорайони міста, залучає нових дітей, для яких вигадують інші програми. Ініціатива працює за підтримки UNICEF.
Раніше ми розповідали про застосунки для школярів без інтернету та дипломи у Дії.
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