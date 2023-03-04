Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы

Обломки железа, бетона или стекла извлекают врачи из глаз раненых гражданских и военных в Днепре. Сложные ранения, требующие реконструктивных оперативных вмешательств, за год войны уже стали привычными для медиков.

Ведь проводят такие операции каждый день. За год их сделали уже более полутысячи. Из-за непосредственной близости к фронту здесь есть постоянный приток раненых, которых нужно спасать очень быстро.

Мы начинаем использовать так называемые переносные микроскопы. Это такая штука, которую мы одеваем на голову, и она дает нам приближение, и мы оперируем, — объясняет врач Алексей.

Благодаря современному оборудованию и профессионализму медиков удается вылечить глаза даже после сверхсложных травм. Это заслуга единственного в стране банка роговицы.

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— Это трупная роговица от донора, но она позволяет фактически восстановить глаз. В глазу очень тонкие структуры, поэтому их нужно собрать как можно скорее, — говорит врач Валерий.

За опытом лечения осколочных травм к медикам этой больницы обращаются специалисты из-за рубежа, ведь уровень выздоровления здесь высокий.

Минно-взрывные, осколочные и пулевые ранения — в больницы Днепра ежедневно доставляют тяжелых защитников едва ли не со всех участков фронта. Смотри, как врачи спасают военных в Днепре.

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