Відновити зір після важкого поранення — можливо! Як працює єдиний в Україні банк рогівки

Уламки заліза, бетону чи скла дістають лікарі з очей поранених цивільних і військових у Дніпрі. Складні ураження, які потребують реконструктивних оперативних втручань, за рік війни вже стали звичними для медиків.

Адже проводять такі операції щодня. За рік їх зробили вже понад півтисячі. Через безпосередню близькість до фронту тут є постійний приплив поранених, яких треба рятувати надзвичайно швидко.

Ми починаємо користуватись так званими переносними мікроскопами. Це така штука, яку ми одягаємо на голову, і вона дає нам збільшення, і ми оперуємо, — пояснює лікар Олексій.

Завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму медиків вдається вилікувати очі навіть після надскладних травм. Це заслуга єдиного в державі банку рогівки.

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— Це трупна рогівка від донора, але вона дає змогу фактично відновити око. В оці дуже тонкі структури, тому їх треба позбирати якомога раніше — каже лікар Валерій.

По досвід лікування осколкових травм до медиків цієї лікарні звертаються фахівці з-за кордону, адже рівень одужання тут високий.

Мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення — до лікарень Дніпра щоденно доправляють найтяжчих захисників чи не з усіх ділянок фронту. Дивись, як лікарі рятують військових у Дніпрі.

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