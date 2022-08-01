Найти помощь можно от Востока до Запада! Как работают центры поддержки ЯМариуполь

Украинцы уже неоднократно доказали, что мы нация добрых людей и готовы помогать друг другу. С конца апреля по всей Украине начали открывать специализированные хабы для поддержки вынужденных переселенцев из Мариуполя.

Жителей города, которые смогли выбраться из ада российской оккупации, ждало еще одно испытание — где найти работу и поддержку в незнакомых городах. Решения не пришлось ждать долго — по Украине открылись центры ЯМариуполь.

Киевскому центру уже два месяца, и он успел принять девять тысяч мариупольцев. Одна из сотрудниц центра, Анастасия, еще с 2014 года помогала переселенцам в самом Мариуполе. В начале апреля женщина наконец-то смогла выехать из города.

Она уверяет: людям, которые находятся в Мариуполе, кажется, что они совсем одни, ведь не было доступа к информации. Поэтому самое главное — поддерживать и помогать.

После регистрации в центре мариупольцы могут получать гуманитарную помощь: продукты питания, средства гигиены, одежду, медицинскую и психологическую помощь и медикаменты.

Пилотный хаб ЯМариуполь был создан в Днепре. Сейчас их уже десять по всей Украине.

Города, у которых есть центр помощи ЯМариуполь

Днепр (ул. Воскресенская, 23)

Запорожье (пр. Соборный, 150а)

Одесса (ул. Пишоновская, 30а)

Кропивницкий (ул. Академика Паученко, 41/26)

Винница (ул. Соборная, 50)

Хмельницкий (ул. Героев Мариуполя, 3а)

Киев (ул. Антоновича, 39)

Ивано-Франковская (ул. Грушевского, 22а)

Калуш (ул. Грушевского, 13)

Львов (Галицкая площадь, 15)

Готовятся к открытию центры в Черновцах, Кривом Роге, Тернополе и Черкассах. Людей призывают не торопиться возвращаться в город до освобождения.

Вырвавшиеся из Мариуполя люди тоже берутся за работу и помогают другим. Ранее мы рассказывали, как переселенки из Мариуполя открыли цветочный магазин во Львове.

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