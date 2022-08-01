Знайти допомогу можна від Сходу до Заходу! Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь

Українці вже неодноразово доводили, що ми нація добрих людей, які готові допомагати одне одному. Від кінця квітня по всій Україні почали відкривати спеціалізовані хаби для підтримки вимушених переселенців з Маріуполя.

На жителів міста, які змогли вибратися з пекла російської окупації, чекало ще одне випробування — де знайти роботу та підтримку у незнайомих містах. Рішення не довелося чекати довго — по Україні відкрили центри ЯМаріуполь.

Київському центру вже два місяці, й він встиг прийняти дев’ять тисяч маріупольців. Одна з працівників центру, Анастасія, ще з 2014 року допомагала переселенцям у самому Маріуполі. На початку квітня жінка нарешті змогла виїхати з міста.

Вона запевняє: людям, які перебувають у Маріуполі, здається, що вони зовсім самі, адже не було доступу до інформації. Тож найголовніше — підтримувати та допомагати.

Після реєстрації у центрі Маріупольці можуть отримувати гуманітарну допомогу: харчі, засоби гігієни, одяг, медичну й психологічну допомогу та медикаменти.

Пілотний хаб ЯМаріуполь був створений у Дніпрі. Зараз їх уже десять по всій Україні.

Міста, у яких є центр допомоги ЯМаріуполь

Дніпро (вул. Воскресенська, 23)

Запоріжжя (проспект Соборний, 150а)

Одеса (вул. Пішонівська, 30а)

Кропивницький (вул. Академіка Паученка, 41/26)

Вінниця (вул. Соборна, 50)

Хмельницький (вул. Героїв Маріуполя, 3а)

Київ (вул. Антоновича, 39)

Івано-Франківська (вул. Грушевського, 22а)

Калуш (вул. Грушевського, 13)

Львів (Галицька площа, 15)

Готуються до відкриття центри у Чернівцях, Кривому Розі, Тернополі та Черкасах. Людей закликають не поспішати повертатися у місто до визволення.

Люди, які вирвалися з Маріуполя, теж беруться до роботи та допомагають іншим. Раніше ми розповідали, як переселенки з Маріуполя відкрили квіткову крамничку у Львові.

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