Черги з охочих придбати квіти! Переселенки з Маріуполя відкрили у Львові квіткову крамничку

Дружина полоненого бійця Азову відкрила квітковий магазин у Львові. Чоловік Оксани Дубик — доброволець, 24 лютого пішов боронити країну від російської армії. Зараз він у російському полоні.

Жінці вдалось вирватись з окупації й на новому місці разом із подругами-переселенками Оксана вирішила відкрити власну справу, квіткову крамницю.

Орендували приміщення, зробили ремонт і взялися все облаштовувати. І хоч офіційного відкриття ще не було, нині в магазині ледь не черги з охочих придбати квіти у маріупольців.

Зворушливу історію переселенців з Маріуполя дивись у відео.

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