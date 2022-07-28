Lifestyle

Черги з охочих придбати квіти! Переселенки з Маріуполя відкрили у Львові квіткову крамничку

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 28 Липня 2022, 14:30

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