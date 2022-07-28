Очереди из желающих купить цветы! Переселенки из Мариуполя открыли во Львове цветочный магазин

Жена защитника Азова открыла цветочный магазин во Львове. Муж Оксаны Дубик — доброволец, 24 февраля, пошел защищать страну от российской армии. Сейчас он в российском плену.

Женщине удалось вырваться из оккупации и на новом месте она вместе с подругами-переселенками решила открыть собственное дело, цветочный магазин.

Арендовали помещение, сделали ремонт и принялись все обустраивать. И хотя официального открытия еще не было, сейчас в магазине едва ли не очереди из желающих купить цветы у мариупольцев.

Трогательную историю переселенцев из Мариуполя смотри в видео.

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