Оскольское водохранилище обмелело: насколько катастрофическими будут последствия?

В Харьковской области во время полномасштабной войны существенно обмелело Оскольское водохранилище, которое находится на границе Харьковской и Донецкой областей.

Регион маловодный, водохранилище было резервом питьевой воды, говорят в Харьковской областной администрации.

К тому же 4000 га водохранилища являются региональным ландшафтным парком.

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— Не все до сих пор можно выяснить, потому что эта территория остается неразминированной. Однако по тем площадям, которые входили в состав регионального ландшафтного парка, уже сейчас можно говорить об убытках. Они составляют около 3,5 млрд грн, — рассказывает директор департамента защиты окружающей среды Харьковской областной администрации Андрей Нерет.

Сейчас водохранилище напоминает пустыню.

Гидросооружение повреждено во время наступления оккупационных войск. По подсчетам экологов, почти 2 млн рыбин погибло, 9000 га дна обмелело. Стране нанесен ущерб на миллиарды гривен.

Можно ли восстановить водохранилище — репортаж из Изюма Татьяны Доцяк.

Россияне не дают покоя людям из Харьковской области. Смотри, как живут освобожденные города под постоянным огнем.

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