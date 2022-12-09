Lifestyle

Оскольское водохранилище обмелело: насколько катастрофическими будут последствия?

Татьяна Доцяк 09 декабря 2022, 17:00

Больше видео
0:21:39
Ціна на продукти перед Новим роком: на що варто очікувати збільшення цін українцям
Идти за покупками к новогоднему столу уже сейчас? Что будет с ценами на продукты до конца года
0:02:45
Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва
Стальные полотна: как уничтоженная российская техника переродилась в произведения искусства
0:08:18
сезон захворювань в Україні
От гриппа до Covid-19: иммунолог о том, какие еще опасности кроме ракетных ударов РФ подстерегают украинцев
0:04:40
Освітні проблеми українських дітей за кордоном
Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей
Смотреть больше

Последние видео
0:08:24
українська формула миру

Что предполагает украинская формула мира: выступление Зеленского на TRT World Forum 2022
0:03:59
Оскільське водосховище
Оскольское водохранилище обмелело: насколько катастрофическими будут последствия?
0:02:59
Херсонські лікарі
Придумывали детям тяжелые болезни, чтобы спасти их: история о героизме херсонских врачей
0:00:42
Папа Римський Франциск
Должен вновь представить Тебе мольбы детей: Понтифик не сдержал слез во время молитвы за Украину
0:02:23
Історія Володимира - бійця тероборони з Миколаєва
Семь дней в неделю мы на боевом дежурстве — как боец терробороны защищает Николаев
0:02:09
Обстрілу Новотавричеського та Купріянівки на Запоріжжі: що відомо
Разрушены и побиты несколько десятков домов — россияне продолжают подлые обстрелы Запорожской области
Карта бойових дій в Україні 09.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:11:43
Які нові документи з’являться в Дії: Михайло Федоров про відновлення зв’язку
Продолжаем строить цифровую страну: рассказываем о восстановлении мобильной связи и новых документах в Дії
0:02:21
нікопольський район
13 часов воздушной тревоги. Как прошла ночь в Никопольском районе под ракетным прицелом
Алексей Резников
Это революция в армии: Резников об украинском вооружении и военных инициативах
Больше видео
українська формула миру
Читать дальше
Что предполагает украинская формула мира: выступление Зеленского на TRT World Forum 2022
Херсонські лікарі
Читать дальше
Придумывали детям тяжелые болезни, чтобы спасти их: история о героизме херсонских врачей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь