Оскільське водосховище обміліло: наскільки катастрофічними будуть наслідки?

На Харківщині під час повномасштабної війни суттєво обміліло Оскільське водосховище, розташоване на межі Харківської і Донецької областей.

Регіон маловодний, водосховище було резервом питної води, кажуть у Харківській облвійськадміністрації.

До того ж 4000 га водосховища є регіональним ландшафтним парком.

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— Не все досі можливо з’ясувати, тому що ця територія залишається нерозмінованою, однак по тих площах, які входили до складу регіонального ландшафтного парку, вже зараз можна називати збитки. Вони становлять близько 3,5 млрд грн, — розповідає директор департаменту захисту довкілля Харківської облвійськадміністрації Андрій Нерета.

Нині водосховище нагадує пустелю.

Гідроспоруду пошкоджено під час наступу окупаційних військ. За підрахунками екологів, майже 2 млн рибин загинуло, 9000 га дна обміліло, державі завдано збитків на мільярди гривень.

Чи можна відновити водосховище — репортаж з Ізюмщини Тетяни Доцяк.

Росіяни не дають спокою людям на Харківщині. Дивись, як живуть звільнені міста під постійним вогнем.

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