Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды

Черкасская область приходит в себя от утреннего ракетного удара 31 октября.

Враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Четыре человека пострадали, они находятся в больнице. Обесточена часть области.

Черкассы полностью остались без света и воды. Поэтому часть магазинов закрылась, работать продолжили продуктовые, и то с расчетом живыми деньгами. Терминалы не работают.

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Интернета нет, ничего нет, поэтому запасаемся. Теперь буду искать наличные деньги. Сейчас война идет, так надо немного запасаться наличными и понимать это, потому что мы немного расслабились, — говорит местная жительница Елена.

Из-за отсутствия света встали троллейбусы, не работают светофоры. На перекрестках за порядком следят регулировщики.

Несмотря на энергетический кризис, город продолжает жить и запасается всем необходимым, чтобы не дать врагу возможности нас запугать.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом.