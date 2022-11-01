Lifestyle

Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды

Ирина Цымбал 02 ноября 2022, 00:00

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Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды
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