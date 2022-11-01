Не розгубилися! Як жителі Черкащини живуть без світла та води

Черкащина оговтується від ранкового ракетного удару 31 жовтня.

Ворог поцілив в один із об’єктів енергетичної інфраструктури. Чотири людини постраждали, вони в лікарні. Знеструмлено частину області.

Черкаси — повністю залишились без світла і води. Через це частина магазинів зачинилась, працювати продовжили продуктові, і то з розрахунком живими грошима. Термінали не працюють.

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Інтернету нема, нічого нема, тому запасаємось. Тепер шукатиму готівку. Але ж зараз війна йде, то треба трошки запасатися готівкою і розуміти це, бо ми трохи розслабились, — каже місцева жителька Олена.

Через відсутність світла стали тролейбуси, не працюють світлофори. На перехрестях за порядком слідують регулювальники.

Попри енергетичну кризу — місто продовжує жити та запасається усім необхідним, щоб не дати ворогу можливості нас залякати.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Черкаська область модернізовує котельні та запасається паливом.