Не розгубилися! Як жителі Черкащини живуть без світла та води

Черкащина оговтується від ранкового ракетного удару 31 жовтня.
Ворог поцілив в один із об’єктів енергетичної інфраструктури. Чотири людини постраждали, вони в лікарні. Знеструмлено частину області.
Черкаси — повністю залишились без світла і води. Через це частина магазинів зачинилась, працювати продовжили продуктові, і то з розрахунком живими грошима. Термінали не працюють.
Інтернету нема, нічого нема, тому запасаємось. Тепер шукатиму готівку. Але ж зараз війна йде, то треба трошки запасатися готівкою і розуміти це, бо ми трохи розслабились, — каже місцева жителька Олена.
Інтернету нема, нічого нема, тому запасаємось. Тепер шукатиму готівку. Але ж зараз війна йде, то треба трошки запасатися готівкою і розуміти це, бо ми трохи розслабились, — каже місцева жителька Олена.
Через відсутність світла стали тролейбуси, не працюють світлофори. На перехрестях за порядком слідують регулювальники.
Попри енергетичну кризу — місто продовжує жити та запасається усім необхідним, щоб не дати ворогу можливості нас залякати.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Черкаська область модернізовує котельні та запасається паливом.