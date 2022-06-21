Поставки увеличились, а дефицит не прошел! Какая на самом деле ситуация с топливом в Украине и чего ждать

Россияне продолжают атаковать украинскую топливную инфраструктуру. Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал, какая ситуация с топливом в Украине и чего ожидать.

Ситуация с топливом в Украине

Уже несколько недель, как правительство отменило ограничение на установление цены на горючее, и динамика положительна.

В июне объемы поставок выросли вдвое по сравнению с маем. И вдвое увеличилось количество импортеров. Даже в мирное время столько не было.

Это говорит об активизации и потенциале Украины для увеличения поставок. Сейчас есть определенные проблемы при импорте — очереди на границах. Но когда мы решим эти проблемы вместе с соседями, получим еще больший потенциал.

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Ситуация по Украине с горючим наиболее удовлетворительна на Западе Украины, а также в Киеве, Полтаве. Наиболее сложная — в центральной части Украины (Черкасская, Кропивницкая области). Ровной картины пока нет.

Приоритет предоставляется основным центрам потребления. Но это не значит, что мы забыли о других регионах.

Основные регионы потребления насытили рынок и сделали запасы топлива. Теперь наступает черед других областей для того же. Нехватка топлива в регионах Центра Украины будет ощущаться некоторое время. Она возникает из-за людей с канистрами, которые хотят сделать большие запасы.

Экономить или запасать топливо

Нужно действовать одновременно. Кампания по экономии топлива должна стать параллельной всем на государственном уровне. Люди должны использовать горючее рационально. Как только его стало больше, сразу появились пробки.

Если каждый сократит потребление горючего, это будет огромным результатом для всей страны.

Во-первых, горючее поступит туда, где оно действительно нужно. Во-вторых, ускорится процесс создания запасов.

В Европе также начинается процесс пропаганды уменьшения потребления горючего, уменьшения температур дома и так далее. Это связано с резким скачком цен и шантажом Россией.

Поэтому украинцы не должны пренебрегать экономией топлива и других ресурсов.

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