“Я футболист, но нужны слесари”. Как война изменила рынок труда и какой работы сейчас больше всего

Психологи, строители, токари — такие специалисты, по прогнозам центра занятости, будут востребованы в Украине после победы. Но уже сейчас есть спрос на рабочие специальности.

В Харьковской области агитируют будущих выпускников оставаться в Украине, отстраивать страну и развивать экономику — старшеклассникам Первомайского показали местные предприятия, где можно работать, развиваться и хорошо зарабатывать.

Какие профессии в Украине пользуются спросом: сейчас и после войны — перечень

В школьном автобусе не детские разговоры. Марина — сотрудница центра занятости в Первомайском. Она рассказывает старшеклассникам, что профессия психолога очень востребована даже в их городе. Детям показывают крупнейшие предприятия, где можно работать, развиваться и неплохо зарабатывать.

Сейчас также смотрят

Это предприятие производит пластиковые окна. Из-за войны спрос изрядно вырос, вдвое. Говорят, после победы будет еще больше. Зарплата стартует от 10 тыс. грн., новичков поддерживают на старте.

Есть потребность в рабочих специалистах. В центре занятости говорят, что будущее за инженерами, строителями, архитекторами, газовиками и энергетиками. Старшеклассники пока присматриваются.

Будущая профессия, если не получится заняться тем, чем я хочу. Потому что я футболист, — рассказывает парень.

Из-за войны рынок труда изменился, нужны сварщики, слесари, водители, ведь немало мужчин на фронте. 60% вакансий — рабочие. Также требуются фармацевты, медсестры, учителя, повара.

Если пять лет назад мы проводили профориентационные тренинги, мы не слышали многих профессий. Сегодня нужны психологи, рабочие профессии, — говорит работница центра занятости Первомайского Марина Сокол.

Другое предприятие производит каши, крупы, муку и продает продукцию в 65 стран. Дети сразу интересуются зарплатой. Водитель-грузчик зарабатывает 30 тыс. грн, есть вакансии на 40 и даже 50 тыс. грн.

Учителя говорят, что большая надежда именно на молодежь. Почти все из них хотят жить в Украине, лишь бы скорее закончилась война.

У них вообще сейчас такой подъем патриотизма, что уроки начинаются со Слава Украине. Раньше этого не было, это очень приятно, — говорит учительница Неля Сидорова.

Молодежь, которая выехала за границу, важно вернуть. Ведь послевоенной Украине нужны будут разные специалисты.

Ранее мы рассказывали, какие еще профессии будут пользоваться спросом после победы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.