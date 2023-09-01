“Я футболіст, але потрібні слюсарі”. Як війна змінила ринок праці та якої роботи зараз найбільше

Психологи, будівельники, токарі — такі фахівці, за прогнозами центру зайнятості, матимуть попит в Україні після перемоги. Та вже зараз дуже потрібні робітничі спеціальності.

На Харківщині агітують майбутніх випускників залишатися в Україні, відбудовувати країну та розвивати економіку — старшокласникам Первомайського показали місцеві підприємства, де можна працювати, розвиватися і добре заробляти.

Які професії в Україні мають попит: зараз та після війни — перелік

У шкільному автобусі недитячі розмови. Пані Марина — співробітниця центру зайнятості у Первомайському. Вона розповідає старшокласникам, що професія психолога популярна навіть в їхньому містечку. Дітям показують найбільші підприємства, на яких можна працювати, розвиватися та непогано заробляти.

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Це підприємство виготовляє пластикові вікна. Через війну попит неабияк зріс, удвічі. Кажуть, після перемоги роботи буде ще більше. Зарплата стартує від 10 тис. грн, новачків підтримують на старті.

Є потреба в робітничих спеціалістах. У центрі зайнятості кажуть, що майбутнє за інженерами, будівельниками, архітекторами, газовиками і енергетиками. Старшокласники поки придивляються.

Майбутня професія, якщо не вийде зайнятися тим, чим я хочу. Бо я футболіст, — розповідає хлопець.

Через війну ринок праці змінився, потрібні зварювальники, слюсарі, водії, адже чимало чоловіків на фронті. 60% вакансій — робітничі. Також потрібні фармацевти, медсестри, вчителі, кухарі.

Якщо п’ять років тому ми проводили профорієнтаційні тренінги, ми не чули багатьох професій. Сьогодні потрібні психологи, робітничі професії, — каже працівниця центру зайнятості Первомайського Марина Сокол.

Інше підприємство виготовляє каші, крупи, борошно та продає продукцію у 65 країн. Діти відразу цікавляться зарплатою. Водій-вантажник заробляє 30 тис. грн, є вакансії на 40 і навіть 50 тис. грн.

Учителі кажуть, велика надія саме на молодь. Майже всі з них хочуть жити в Україні, аби тільки швидше закінчилася війна.

У них взагалі зараз такий підйом патріотизму, що уроки починаються зі Слава Україні. Раніше цього не було, це дуже приємно, — каже вчителька Неля Сидорова.

Молодь, що виїхала за кордон, важливо повернути. Адже повоєнній Україні потрібні будуть різні фахівці.

Раніше ми розповідали, які ще професії матимуть попит після перемоги.

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