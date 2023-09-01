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“Я футболіст, але потрібні слюсарі”. Як війна змінила ринок праці та якої роботи зараз найбільше

Тетяна Доцяк 01 Вересня 2023, 14:00

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