Песец на России и улыбающийся Залужный — волонтеры выпустили календарь с фото наших военных

Залужный с песцом и герои Украины с тигрятами, совами и бизоном — волонтеры выпустили календари с фотографиями наших защитников и защитниц, чтобы разыграть их на аукционе и помочь ВСУ.

Съемки проходили две недели. Организаторы говорят, что собрать военных было не просто, ведь все они защищают нашу безопасность на передовой.

Учредительница благотворительного фонда Волонтерское движение Дана Яровая волонтерит еще с 2014 года. А с 24 февраля переоборудовала свое производство детской одежды на пошив вещей для военных.

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Это ее идея тематического календаря наших воинов с животными. Каждая страница — это лицо Героя Украины или кавалера весомой государственной награды.

Но, говорит волонтер, прежде всего они люди и с животными их эмоции раскрылись.

Я хотела показать в первую очередь, что наши воины — не терминаторы. Они люди, а потом уже воины. У них такие же эмоции, желание жить, побеждать, как и у всех нас, — делится Яровая.

Все вырученные средства пойдут на авто или дрон для подразделения каждого военного с фото. Принять участие в розыгрыше 12 календарей с подписями военных и Главнокомандующего может каждый желающий.

Продлится лотерея до вечера 20 октября. После этого еще десять календарей с подписями уйдут с молотка на онлайн-аукционе. Потом они появятся в свободной продаже.

Истории наших армейцев просто поражают: они воюют, волонтерят, помогают друг другу в тылу. Александр Швецов собирает средства для ВСУ, шагая от Черного моря до Карпат.

Смотри, как несокрушимый герой АТО отважился на такое, несмотря на потерю конечности.

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