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Песец на России и улыбающийся Залужный — волонтеры выпустили календарь с фото наших военных

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 19 октября 2022, 11:00

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