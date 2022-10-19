Песець на Росії та усміхнений Залужний — волонтери випустили календар із фото наших військових

Залужний із песцем та герої України з тигренятами, совами та бізоном — волонтери випустили календарі із фотографіями наших захисників і захисниць, щоб розіграти їх на аукціоні й таким чином допомогти ЗСУ.

Знімання проходили два тижні. Організатори кажуть, зібрати військових було не просто, адже всі вони боронять нашу безпеку на передовій.

Засновниця благодійного фонду Волонтерський рух Дана Ярова волонтерить ще з 2014 року. А з 24 лютого переобладнала своє виробництво дитячого одягу на пошиття речей для військових.

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Це її ідея тематичного календаря наших воїнів з тваринами. Кожна сторінка — це обличчя чи то Героя України, чи то кавалера вагомої державної нагороди.

Але, каже волонтерка, перш за все вони люди й саме з тваринами їхні емоції розкрились.

Я хотіла показати в першу чергу, що наші воїни — не термінатори. Вони люди, а потім уже воїни. Вони мають такі ж емоції, бажання жити, перемагати, як і всі ми, — ділиться Ярова.

Усі вторговані кошти підуть на авто чи дрон для підрозділу кожного військового з фото. Взяти участь у розіграші 12 календарів із підписами військових та Головнокомандувача може кожен охочий.

Триватиме лотерея до вечора 20 жовтня. Після цього ще десять календарів з підписами підуть з молотка на онлайн-аукціоні. А згодом вони з’являться у вільному продажі.

Історії наших армійців просто вражають: вони воюють, волонтерять, допомагають одне одному в тилу. Олександр Швецов збирає кошти для ЗСУ, крокуючи від Чорного моря до Карпат.

Дивись, як незламний герой АТО наважився на таке попри втрату кінцівки.

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