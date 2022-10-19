Lifestyle

Песець на Росії та усміхнений Залужний — волонтери випустили календар із фото наших військових

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 19 Жовтня 2022, 11:00

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