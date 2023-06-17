Варварство, невежество, геноцид. Книга Деоккупация Богдана Логвиненко — способ донести миру ужасы войны

Основатель Ukraїner Богдан Логвиненко рассказал Вадиму Карпьяку о своей книге Деоккупация, которая выйдет на украинском и английском языках. Он уверен, что каждый украинец знает, что такое Россия и на что она способна, теперь мир должен осознать, какую угрозу несет страна-террорист. Читай, в чем особенность книги Деоккупация Богдана Логвиненко.

Книга Деоккупация Богдана Логвиненко: способ донести ужасы войны миру

Свидетельства войны и документальная фиксация происходящего выходят в виде книг. И сейчас открыта предпродажа на одну из таких. Она называется Деоккупация и является проектом Ukraїner.

Богдан Логвиненко рассказал истории деоккупации украинских городов и городков, которые произошли в 2022 году. Автор в первую очередь фокусировался на историях партизанского сопротивления, историях борьбы. Книга — это рефлексия на то, что происходит уже на деоккупированных территориях.

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Мы понимаем, что следующая деоккупация будет трагичнее. В регионах, которые под оккупацией год, два и девять, возможно, придется записывать только воспоминания о борьбе, — говорит автор книги.

Общими вещами во время оккупации разных городов Богдан Логвиненко называет варварство, невежество, геноцид. Все это устраивают россияне в оккупированных городах Украины. Россияне не наказаны ни за одно преступление, поэтому они множат зло в разы.

Россияне забрасывают нас таким количеством дел против них. У нас не хватит людей, чтобы это расследовать.

Кто-то говорит “путинская армия”, но это не так, это обычные россияне, которые никогда не были наказаны, которые считают, что могут совершать зло и не получать наказания. Богдан Логвиненко надеется, что каждый из россиян заплатит за это украинцам.

Книгу Деоккупация переведут на английский для продажи в Украине. Перевод на другие языки будет зависеть от запросов издательств. Автор готов перевести книгу на любой язык. Книга выйдет на следующей неделе, купить ее можно будет на Книжном арсенале.

К каждой истории из книги есть черно-белые фото. При написании книги автор начал исследовать родовое дерево, после чего понял, что история не повторяется, а она никогда не менялась.

Раньше мы рассказывали о презентации первого тома книги о современной войне.

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