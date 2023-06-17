Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни

Засновник Ukraїner Богдан Логвиненко розповів Вадиму Карп’яку про свою книгу Деокупація, яка вийде друком українською та англійською мовами. Він впевнений, що кожен українець знає, що таке Росія і на що вона здатна, тепер світ повинен усвідомити, яку загрозу несе країна-терорист. Читай, чим видатна книга Деокупація Богдана Логвиненка.

Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу

Свідчення війни та документальна фіксація того, що відбувалося, знаходять відображення у книжках. І зараз відкрито передпродаж на одну з таких. Вона називається Деокупація та є проектом Ukraїner.

Богдан Логвиненко розповів історії деокупації українських міст і містечок, які відбулися у 2022 році. Автор у першу чергу фокусувався на історіях партизанського спротиву, історіях опору. Книга — це рефлексія на те, що відбувається вже на деокупованих територіях.

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Ми розуміємо, що наступна деокупація буде трагічнішою. У регіонах, які під окупацією рік, два і дев’ять, можливо, доведеться записувати лише спогади про боротьбу, — каже автор книги.

Спільними речами під час окупації різних міст Богдан Логвиненко називає варварство, невігластво, геноцид. Усе це влаштовують росіяни в окупованих містах України. Росіяни не покарані за жоден злочин, тому вони множать зло в рази.

Росіяни закидають нас такою кількістю справ проти них. У нас не вистачить людей, аби це розслідувати.

Хтось каже “путінська армія”, але це не так, це звичайні росіяни, які ніколи не були покарані, які вважають, що можуть чинити зло і не отримувати покарання. Богдан Логвиненко висловлює сподівання, що кожен із росіян заплатить за це українцям.

Книгу Деокупація перекладуть англійською для продажу в Україні. Наступні переклади залежатимуть від запитів видавництв. Автор готовий перекласти книгу на будь-яку мову. Книга вийде наступного тижня, придбати її можна буде на Книжковому арсеналі.

До кожної історії з книги є чорно-білі фото. Під час написання книги автор почав досліджувати родове дерево, після чого зрозумів, що історія не повторюється, а вона ніколи не змінювалася.

Раніше ми розповідали про презентацію першого тому книги про сучасну війну.

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