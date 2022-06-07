Топливу в Украине быть: ГПСУ вне очереди пропускает бензовозы на границе

Уже больше месяца в Украине проблемы с топливом, ведь враг целенаправленно нанес удар по нашим нефтебазам. Пострадал самый крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Так что всех украинцев волнует вопрос, когда появится бензин в Украине.

Горючее нам должны были завозить из стран Европы, поэтому сегодня, 7 июня, пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с топливом и за ним в страны ЕС. “Зеленые коридоры” для них согласованы со смежными странами. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Автомобили с горючим проходят погранично-таможенные процедуры контроля в приоритетном порядке как со стороны соседней страны, так и в Украине.

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В случае скопления бензовозов на выезд из Украины совместно с Нацполицией их сопровождают в пункт пропуска и оформляют по отдельной полосе движения.

Один из водителей бензовоза говорит, что на границе нет никаких очередей и процедура оформления сокращена до минимума.

На дефиците горючего начали наживаться аферисты. Поэтому ранее мы рассказывали о самых популярных мошеннических схемах с бензином.