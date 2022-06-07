Lifestyle

Топливу в Украине быть: ГПСУ вне очереди пропускает бензовозы на границе

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июня 2022, 16:32
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