Пальному в Україні бути: ДПСУ позачергово пропускає бензовози на кордоні

Вже понад місяць в Україні проблеми з пальним, адже ворог цілеспрямовано завдав удару по наших нафтобазах. Постраждав найбільший нафтопереробний завод у Кременчуці. Тож усіх українців хвилює питання, коли з’явиться бензин в Україні.

Пальне нам мали завозити з країн Європи, тож сьогодні, 7 червня, прикордонники та митники першочергово пропускають бензовози, які їдуть в Україну з пальним та по нього в країни ЄС. “Зелені коридори” для них погоджені з суміжними країнами. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку як з боку сусідньої країни, так і в Україні.

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У разі накопичення бензовозів на виїзд з України спільно з Нацполіцією їх супроводжують до пункту пропуску та оформлюють по окремій смузі руху.

Один із водіїв бензовоза каже, що нині на кордоні немає жодних черг та процедура оформлення скорочена до мінімуму.

На дефіциті пального почали наживатися аферисти. Тож раніше ми розповідали про найпопулярніші шахрайські схеми з бензином.