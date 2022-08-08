Найти решение проблем в анимационном ролике! Что такое проект Корисно для кожного и чем помогает украинцам

Как общаться с родственниками, которые остались в зоне боевых действий? Как избавиться от чувства вины за то, что уехали из Украины? Война задала нам вопросы, к которым мы были не готовы. Украинские кинематографисты из Film Industry Association of Ukraine инициировали проект Корисно для кожного. Подробнее об этом рассказала режиссер Ольга Гибелинда.

Этот проект — восемь коротких (двухминутных) анимационных роликов, в которых дают советы по определенным темам.

— Эти ролики полезны для каждого украинца, ведь каждый из нас сталкивается с этими проблемами, которые описаны в видео. Каждый ролик заканчивается номером телефона профессиональной службы психологической поддержки.

На этот номер можно позвонить как из Украины, так и из-за границы, — рассказала Гибелинда.

По ее словам, кинематографисты выбрали именно анимацию, потому что это более позитивно. Ведь информация, которую мы каждый день видим в информационном пространстве, достаточно агрессивна.

— В проекте Корисно для кожного могут участвовать много разных организаций и специалистов. Это первый опыт для Ассоциации киноиндустрии и благотворительного фонда Запорука, организовавшего службу поддержки. Мы объединили нашу творческую группу, доноров, киноиндустрию и психологов. Это очень большой проект, — отмечает режиссер.

Наше психологическое здоровье очень важно, особенно в таких сложных условиях. Этот проект показывает украинцам, что они не одни. Каждый сталкивается с подобными проблемами, и в роликах можно найти помощь.

Сейчас мы постоянно переживаем стресс, иногда можем справиться с ним самостоятельно, но долго ли можно так продержаться? Не стоит бояться или стесняться просить помощи. Ранее мы рассказывали о бесплатной психологической поддержке украинцев онлайн.

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