Lifestyle

Знайти розв’язання проблем в анімаційному ролику! Що таке проект Корисно для кожного та чим допомагає українцям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Серпня 2022, 21:30

Більше відео
0:06:07
Банки їжі
Банки їжі в Україні: як вони працюють, хто може отримати продукти та які нюанси
0:04:07
Черкаські школи готуються до нового навчального року
Запас медикаментів, води та парти в укриттях — як навчальні заклади готуються приймати учнів
0:06:12
Український інститут запустив сайт для ознайомлення з українським кіно
Хочеш дивитись вітчизняні фільми, та не знаєш, де їх шукати? В Україні створили спеціальну кінобазу 
0:05:28
Як знайти зниклих безвісти - алгоритм дій
Немає зв’язку з рідними чи знайомими? Алгоритм пошуку зниклих безвісти військовослужбовців
Дивитись більше

Останні відео
0:03:07
дикі тварини

Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій
0:05:57
Проект Корисно для кожного: що це таке та чим допомагає українцям
Знайти розв’язання проблем в анімаційному ролику! Що таке проект Корисно для кожного та чим допомагає українцям
0:09:12
Гуменюк
Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовує вогневий контроль
російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини
Другий, але точно не останній: як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини в Україні
0:10:28
Пілот винищувача Су-27 Олексій про роботу повітряних сил
Ми вже переважаємо за вишколом! Пілот винищувача про роботу Повітряних сил та мрію опанувати сучасні літаки
0:06:20
Художниця Марія Шарлай про картини, створені зі штучним інтелектом
Штучний інтелект використовує для шедеврів — художниця Марія Шарлай малює українські реалії за допомогою мережі
0:03:03
Історія 24-річного снайпера на псевдо “Лисий”: як хлопець нищив ворога
Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна! Історія снайпера, який отримав поранення, але готовий служити далі
0:02:59
Яка ситуація в Маріуполі 8 серпня: як живуть люди в зруйнованих будинках
Маріуполь без прикрас. 77-річна пенсіонерка, яка не покидала місто, розповіла про життя людей
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 8 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 8 серпня
0:04:08
Курт Волкер - інтерв'ю
Далекобійна артилерія, бойові літаки та економічна підтримка: Курт Волкер про те, якою має бути допомога Україні
Більше відео
дикі тварини
Читати далі
Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій
Гуменюк
Читати далі
Серйозні влучання по Антонівському і Каховському мостах! ЗСУ відпрацьовує вогневий контроль

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь