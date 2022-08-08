Знайти розв’язання проблем в анімаційному ролику! Що таке проект Корисно для кожного та чим допомагає українцям

Як спілкуватися з родичами, які залишилися у зоні бойових дій? Як позбутися почуття провини за те, що поїхали з України? Війна поставила нам запитання, до яких ми були не готові. Українські кінематографісти з Film Industry Association of Ukraine ініціювали проект Корисно для кожного. Детальніше про це розповіла режисерка Ольга Гібелінда.

Цей проект — це вісім коротких (двохвилинних) анімаційних роликів, в яких дають поради щодо певних тем.

— Ці ролики корисні для кожного українця, адже кожен з нас стикається з цими проблемами, які описані у відео. Кожен ролик закінчується номером телефону професійної служби психологічної підтримки.

На цей номер можна зателефонувати як з України, так і з-за кордону, — розповіла Гібелінда.

За її словами, кінематографісти обрали саме анімацію, тому що це більш позитивно. Адже інформація, яку ми щодня бачимо в інформаційному просторі, доволі агресивна.

— У проекті Корисно для кожного можуть брати участь багато різних організацій та фахівців. Це перший досвід для Асоціації кіноіндустрії та благодійного фонду Запорука, який організував службу підтримки. Ми об’єднали нашу творчу групу, донорів, кіноіндустрію та психологів. Це дуже великий проект, — зауважує режисерка.

Наше психологічне здоров’я дуже важливе, особливо в таких складних умовах. Цей проект показує українцям, що вони не одні. Кожен стикається з подібними проблемами, тож у роликах можна знайти допомогу.

Зараз ми постійно переживаємо стрес, інколи можемо впоратися з ним самостійно, але чи довго можна так протриматись? Не варто боятися чи соромитися просити допомоги. Раніше ми розповідали про безоплатну психологічну підтримку українців онлайн.

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