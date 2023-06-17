Картины, цветы и даже кружево из керамики! Как культуру фарфора разных стран мира собрали под одной крышей

Более 1000 шедевров фарфоровой мануфактуры со всего мира под одной крышей. Картины, скульптуры, цветы и даже кружево из керамики. Все это собрал в собственном музее фарфора известный украинский журналист Александр Швец.

Керамические шедевры он коллекционирует почти 30 лет, и все это время мечтал открыть музей. И вот, несмотря на войну, мечта сбылась.

Пункт духовной несокрушимости — так называет музей фарфоровых фигур его основатель Александр Швец. Его семья за годы коллекционирования собрала почти четыре тысячи фарфоровых творений. Правда, в экспозицию попала только треть.

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Основать музей, в котором будут выставляться мировые фарфоровые шедевры, мужчина мечтал годами.

— Это была принципиальная позиция. Мне предстояло пройти этот путь, чтобы создать то, чем можно поразить своих друзей, знакомых, всех украинцев. Чтобы показать всему миру, что мы несокрушимы.

Когда они (российяне, — ред.) разрушают, мы — создаем.

По аналогии музея одной улицы Александр Швец стремился открыть музей одной мечты. И теперь его музей демонстрирует несколько больше, чем просто керамику, а вместе с тем помогает хотя бы на время забыть об ужасах войны.

Также в Киеве можно совершить путешествие во времени, ведь продолжает работать Музей становления нации. Авторы пытались передать атмосферу эпох — не просто исторические факты, а и звуки, запахи. Читай чем поражает Музей становления нации.

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Фото: Shvets museum