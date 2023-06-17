Lifestyle

Картины, цветы и даже кружево из керамики! Как культуру фарфора разных стран мира собрали под одной крышей

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 17 июня 2023, 14:00

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Картины, цветы и даже кружево из керамики! Как культуру фарфора разных стран мира собрали под одной крышей
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