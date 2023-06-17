Lifestyle

Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 17 Червня 2023, 14:00

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Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
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