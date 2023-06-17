Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом

Понад 1000 шедеврів порцелянової мануфактури з усього світу — під одним дахом. Картини, скульптури, квіти та навіть мереживо з кераміки. Усе це зібрав у власному музеї порцеляни відомий український журналіст Олександр Швець.
Керамічні шедеври він колекціонує майже 30 років і увесь цей час мріяв відкрити музей. І ось, попри війну, мрія здійснилась.
Пункт духовної незламності — так називає музей порцелянових фігур його засновник Олександр Швець. Його родина за роки колекціонування назбирала майже чотири тисячі порцелянових витворів. Щоправда, до експозиції потрапила лише третина.
Започаткувати музей, в якому виставлятимуться світові порцелянові шедеври, чоловік мріяв роками.
— Це була принципова позиція. Я мав пройти цей шлях, щоб створити те, чим можна вразити своїх друзів, знайомих, всіх українців. Щоб показати всьому світу, що ми незламні.
Коли вони (росіяни, — ред.) руйнують, ми створюємо.
Коли вони (росіяни, — ред.) руйнують, ми створюємо.
За аналогією музею однієї вулиці, Олександр Швець прагнув відкрити музей однієї мрії. І тепер його музей демонструє дещо більше, ніж просто кераміку, а разом із тим допомагає бодай на якийсь час забути про жахи війни.
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Фото: Shvets museum