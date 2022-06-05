Lifestyle

Мечты сбываются! Встреча раненой Софийки из Николаева с ее кумиром — блогер написал для нее песню

Елена Яковлева, редактор сайта 05 июня 2022, 17:38

Больше видео
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
1:04:00
Як працюють нефрологічні центри в Україні під час війни
Гемодиализ под беспощадными обстрелами: как работали медучреждения в горячих точках и как им удалось эвакуироваться
0:04:04
Вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей-сиріт з-під обстрілів
Месяц скитаний под обстрелами в подвалах и монастырских кельях — как учительница из Чернигова спасла 30 детей-сирот
0:03:25
Відлуння руйнації на Київщині
Відлуння руйнації в Киевской области. Как музыканты творчеством привлекают внимание к войне в Украине
Смотреть больше

Последние видео
Анна Маляр

Мы вошли в затяжную войну и Запад должен понять, что эта поддержка надолго – Анна Маляр
0:00:37
Поранена дівчинка з Миколаєва зустрілась зі своїм кумиром
Мечты сбываются! Встреча раненой Софийки из Николаева с ее кумиром — блогер написал для нее песню
0:02:55
Обстрел Харьковской области
Россия применила фосфорные бомбы в Харьковской области и безжалостно обстреливает города: какая ситуация сейчас
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Олексій Резніков
Оптимистические прогнозы: Резников о том, когда закончится война в Украине
0:02:59
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації
Выехали из оккупированной Бучи и возобновили свое дело — производство косметики. История супругов химиков
0:03:09
київ вибухи сьогодні
Мощные взрывы накрыли Киев сегодня утром – что известно об обстреле столицы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июня
0:01:17
У києві відкрили Мартиролог дітей
Спи, мое дитя: в Киеве создали мартиролог детей, погибших из-за российской агрессии
0:03:12
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу
Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу
Больше видео
Анна Маляр
Читать дальше
Мы вошли в затяжную войну и Запад должен понять, что эта поддержка надолго – Анна Маляр
Обстрел Харьковской области
Читать дальше
Россия применила фосфорные бомбы в Харьковской области и безжалостно обстреливает города: какая ситуация сейчас

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь