Мечты сбываются! Встреча раненой Софийки из Николаева с ее кумиром — блогер написал для нее песню

Два месяца назад девятилетняя Софийка вместе с мамой попали под вражеский кассетный обстрел в Николаеве. В то время они были на улице и сразу побежали в укрытие после первых взрывов.

К сожалению, не успели. Несмотря на то, что мама Нина накрыла девочку своим телом, обломок от снаряда попал ребенку в голову и прошел через мозг.

Тогда врачи удивлялись тому, что девочка смогла выжить. После двух дней в коме в одесской больнице Софийку доставили в больницу Святого Николая во Львове. Там ей провели две сверхсложные операции и все же смогли достать обломок из черепа.

Сейчас также смотрят

История спасения 9-летней раненой девочки из Николаева так поразила львовского блогера Романа Мироненко, что парень специально написал для нее песню и посетил ребенка в больнице. Вместе они записали видео в ТикТок.

Софийка рассказывает, что даже не могла поверить, что встретится со своим кумиром. Она сама мечтает стать певицей, поэтому была очень счастлива.

Совсем скоро девочка уедет в Нидерланды на реабилитацию. Она обещает писать о своих впечатлениях и восстановлении на своей странице в Instagram.

Также во Львове выхаживают жертв удара РФ по вокзалу Краматорска. Смотри историю семьи, которая ждала поезд, когда рядом разорвалась ракета.