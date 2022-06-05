Мрії справджуються! Зустріч пораненої Софійки з Миколаєва з її кумиром — блогер написав для неї пісню

Два місяці тому дев’ятирічна Софійка разом з мамою потрапили під ворожий касетний обстріл у Миколаєві. У той час вони були на вулиці, тож одразу побігли в укриття після перших вибухів.

На жаль, не встигли. Попри те, що мама Ніна накрила дівчинку своїм тілом, уламок від снаряда поцілив дитині в голову та наскрізь пройшов через мозок.

Тоді лікарі дивувались тому, що дівчинка змогла вижити. Після двох днів у комі в одеській лікарні Софійку доправили у лікарню Святого Миколая у Львові. Там їй провели дві надскладні операції та все ж змогли дістати уламок з черепа.

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Історія порятунку 9-річної пораненої дівчинки з Миколаєва так вразила львівського блогера Романа Мироненка, що хлопець спеціально написав для неї пісню та відвідав її у лікарні. Разом вони записали відео у ТікТок.

Софійка розповідає, що навіть не могла повірити, що зустрінеться зі своїм кумиром. Вона сама мріє стати співачкою, тож була дуже щасливою.

Зовсім скоро дівчинка поїде в Нідерланди на реабілітацію. Вона обіцяє писати про свої враження та відновлення на своїй сторінці в Instagram.

Також у Львові виходжують жертв удару РФ по вокзалу Краматорська. Дивись історію родини, яка чекала на потяг, коли поряд розірвалася ракета.