Песни нон-стоп ради помощи ВСУ — как прошел благотворительный музыкальный марафон в Черкассах

В Черкассах более десяти групп и солистов объединились ради хорошего дела — собрать деньги на авто для саперов, разминирующих территории на передовой. Ради этого они 12 часов нон-стоп играли любимые хиты для людей.

У каждого участника музыкального марафона был час на выступление. Жанр здесь не имел значения. Со сцены звучали поэзия, лирическая музыка, кантри, рок. Было, конечно, много песен о войне и победе.

Автором идеи стал музыкант Сергей Бобров. Он убежден, что сейчас каждый должен быть на своем месте и прилагать максимум усилий для победы над врагом.

Сейчас всего два варианта: либо ты в ВСУ, либо ты помогаешь ВСУ. Поэтому мы на своем творческом фронте стараемся помогать, как можем, — делится артист.

На благотворительный концерт могли попасть все желающие. Мероприятие также транслировалось на интернет-платформах.

Во время марафона удалось собрать деньги на большую часть стоимости внедорожника. Волонтеры надеются, что уже в начале сентября автомобиль для саперов поедет на передовую.

Помогать родному государству можно многими способами. Читай, как поддержать Украину и быть полезным во время войны.

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