Пісні нон-стоп заради допомоги ЗСУ — як пройшов благодійний музичний марафон у Черкасах

У Черкасах понад десять гуртів і митців об’єднались задля доброї справи — зібрати гроші на авто для саперів, які розміновують території на передовій. Заради цього вони 12 годин нон-стоп грали улюблені хіти для людей.

У кожного учасника музичного марафону була година на виступ. Жанр тут не мав значення. Зі сцени лунали поезія, лірична музика, кантрі, рок. Було, звісно, багато пісень про війну та перемогу.

Автором ідеї став музикант Сергій Бобров. Він переконаний, що зараз кожен має бути на своєму місці та докладати максимум зусиль для спільної перемоги над ворогом.

Зараз усього два варіанти: або ти в ЗСУ, або ти допомагаєш ЗСУ. Тому ми на своєму творчому фронті намагаємось допомагати, як можемо, — ділиться артист.

На благодійний концерт могли потрапити всі охочі. Захід також транслювали на інтернет-платформах.

Під час марафону вдалось зібрати кошти на більшу частину вартості позашляховика. Тож волонтери сподіваються, що вже на початку вересня автівка для саперів поїде на передову.

Допомагати рідній державі можна багатьма способами. Читай, як підтримати Україну та бути корисним під час війни.

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