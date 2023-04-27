Пока гремят пушки, музы не молчат: объявлены победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize

Стали известны победители седьмой премии PinchukArtCentre Prize. Это общенациональная награда в области современного искусства для украинских художниц и художников до 35 лет.

Лучших художников выбирали из 18 номинантов. Всего на премию свои работы подали более тысячи украинских художников из всех регионов Украины. Церемония вручения награды должна была состояться в прошлом году, но из-за полномасштабного вторжения России событие было перенесено.

Склеенные щебни от разбитой войной рюмки, вынужденные переселенцы на краю пропасти и вопиющая пустота в сочетании с творчеством Василия Стуса. Такими образами поразили украинские художники, представившие свои работы на седьмую всеукраинскую премию от PinchukArtCentre.

— Музы не молчат, пока гремят пушки, — говорит основатель премии — бизнесмен Виктор Пинчук. По его убеждению, искусство — это сильное оружие, вдохновляющее украинцев.

Победителей в этом году пятеро. Идеи своих работ художники задумывали еще до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Однако военные реалии не могли не внести коррективы в инсталляцию. Лучшие работы выбирало почтенное жюри из разных европейских стран.

Среди судей был и артдиректор PinchukArtCentre Берн Гельдхоф. Сам мужчина делится, что выбор был нелегким, поэтому пытались наградить как можно больше художников.

Первое место за Данной Кавелиной. Жюри поразила ее работа Не может быть такого, чтобы ничего нельзя было вернуть. Это 3D видеофильм об утопическом мире будущего. Художница получит главный приз 10 тысяч долларов.

Жюри подчеркнуло, что ее работа — это длинная поэзия, смотрящая в глаза искаженной реальности целостным и утопическим взглядом на будущее.

Также жюри в этом году выбрало три специальных награды. Их получили Николай Карабинович, Антон Саенко и Екатерина Лысовенко. Каждый из них получит по 60 тысяч гривен.

Пятую награду — приз общественности и 37 тыс. грн, получил Михаил Алексеенко. Его проект Уламки возник после находки в деоккупированной Киевской области. Художник попытался тогда склеить обломки хрустальной рюмки как символ сложного восстановления изуродованной войной жизни.

Все четыре призера украинской премии PinchukArtCentre имеют уникальный шанс попасть в шорт-лист международной премии Future Generation Art Prize, выставка которой проходит в Киеве, а затем — на Венецианскую биеннале.

Иногда беды и переживания заставляют нас обрести новые таланты и умения. Такие умения мы превращаем в произведения искусства, которые дадут силу другим людям. Читай, как художник из Волыни создал икону из 33 тысяч спичек.

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