Поки гримлять гармати, музи не мовчать: оголошено переможців сьомої премії PinchukArtCentre Prize

Стали відомі переможці сьомої премії PinchukArtCentre Prize. Це загальнонаціональна нагорода у галузі сучасного мистецтва для українських художниць та художників віком до 35 років.

Найкращих митців обирали з 18 номінантів. Всього на премію свої роботи подали понад тисяча українських митців з усіх регіонів України. Церемонія вручення нагороди мала відбутися торік, але через повномасштабне вторгнення Росії подію перенесли.

Склеєні друзки від розбитої війною чарки, вимушені переселенці на краю прірви та кричуща порожнеча у поєднанні з творчістю Василя Стуса. Такими образами вразили українські митці, які подали свої роботи на сьому всеукраїнську премію від PinchukArtCentre.

— Музи не мовчать, поки говорять гармати, каже засновник премії — бізнесмен Віктор Пінчук. На його переконання, мистецтво — це сильна зброя, яка надихає українців.

Переможців цьогоріч п’ятеро. Ідеї для своїх робіт митці задумували ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Однак воєнні реалії не могли не внести корективи в інсталяції. Найкращі роботи обирало поважне журі з різних європейських країн.

Серед суддів був і артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Сам чоловік ділиться, що вибір був нелегким, тому намагались нагородити якомога більше митців.

Перше місце за Даною Кавеліною. Журі вразила її робота Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути. Це 3D-відеофільм про утопічний світ майбутнього. Мисткиня отримає головний приз 10 тисяч доларів.

Журі наголосило, що її робота — це довга поезія, що дивиться в очі спотвореній реальності цілісним та утопічним поглядом на майбутнє.

Також журі цього року обрало три спеціальні відзнаки. Їх здобули Микола Карабінович, Антон Саєнко та Катерина Лисовенко. Кожен з них отримає по 60 тис. грн.

П’яту нагороду — приз громадськості та 37 тис. грн, одержав Михайло Алексеєнко. Його проект Уламки виник після знахідки в деокупованій Київській області. Митець спробував тоді склеїти уламки кришталевої чарки як символ складного відновлення понівеченого війною життя.

Всі чотири призери української премії PinchukArtCentre мають унікальний шанс потрапити у шорт-лист міжнародної премії Future Generation Art Prize, виставка якої відбувається в Києві, а потім — на Венеційську бієнале.

Інколи біда та переживання змушують нас знайти в собі нові таланти та вміння. Такі вміння ми перетворюємо у витвори мистецтва, що дадуть силу тисячам інших людей. Читай, як митець з Волині створив ікону з 33 тисяч сірників.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!