Очереди все еще есть, но АЗС увеличивают лимиты продаж — что происходит на заправках в Украине сегодня

В мае в Украину завезли вдвое больше горючего, чем в апреле. В этом месяце, по данным аналитиков, ситуация даже улучшится, а импорт вырастет еще на треть.

Заработают и дополнительные 1 500 заправок, которые сейчас простаивают. Некоторые АЗС уже увеличивают лимиты продаж. В то же время пока что очереди на заправки не уменьшаются, и ожидать снятия ограничений точно рано.

Я думаю, что еще несколько месяцев нам нужно для того, чтобы построить надежную, мощную систему, чтобы полностью удовлетворять наши потребности. А до этого будет достаточно напряженная ситуация, — говорит директор ОАО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн.

АЗС вводят достаточно жесткие правила, чтобы спекулянты не скупали горючее для перепродажи. Ведь сейчас украинцы придумали кучу “бизнес-идей”.

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Кроме того, впрок тоже покупать бензин не стоит. Это создает только лишний ажиотаж и лишает возможности заправиться тех, кто действительно нуждается в топливе.

А если ты не хочешь весь день простоять в очереди за бензином, карта заправок от ЛУН покажет в онлайн-режиме, где в Украине есть топливо.