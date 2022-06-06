Lifestyle

Очереди все еще есть, но АЗС увеличивают лимиты продаж — что происходит на заправках в Украине сегодня

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 06 июня 2022, 09:00

Больше видео
0:04:53
Американська художниця продала портрет пораненої українки
Ее лицо изображает страдающий народ — американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тысяч
0:00:37
Поранена дівчинка з Миколаєва зустрілась зі своїм кумиром
Мечты сбываются! Встреча раненой Софийки из Николаева с ее кумиром — блогер написал для нее песню
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
1:04:00
Як працюють нефрологічні центри в Україні під час війни
Гемодиализ под беспощадными обстрелами: как работали медучреждения в горячих точках и как им удалось эвакуироваться
Смотреть больше

Последние видео
0:04:14
Ситуація на заправках в Україні 05.06.2022 - черги все ще є

Очереди все еще есть, но АЗС увеличивают лимиты продаж — что происходит на заправках в Украине сегодня
0:04:09
Журналісти України під час війни
Говорить правду — наше оружие! Ко Дню журналиста рассказываем о работниках медиа, что защищают нашу страну на разных фронтах
Актуальна карта бойових дій 6 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 июня
0:03:13
Наслідки удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу
Наглядно опровергли российский фейк! Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве
0:04:53
Американська художниця продала портрет пораненої українки
Ее лицо изображает страдающий народ — американская художница продала портрет раненой украинки за $100 тысяч
0:03:55
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин будет поднимать ставки. Вадим Денисенко о том, как реагировать на новые угрозы президента РФ
0:06:51
Контратака ЗСУ в Сєвєродонецьку - думка військового експерта
Контратака ВСУ в Северодонецке и тревожные звоночки с Беларуси — военный эксперт о ситуации на фронте
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Анна Маляр
Мы вошли в затяжную войну и Запад должен понять, что эта поддержка надолго – Анна Маляр
0:00:37
Поранена дівчинка з Миколаєва зустрілась зі своїм кумиром
Мечты сбываются! Встреча раненой Софийки из Николаева с ее кумиром — блогер написал для нее песню
Больше видео
Журналісти України під час війни
Читать дальше
Говорить правду — наше оружие! Ко Дню журналиста рассказываем о работниках медиа, что защищают нашу страну на разных фронтах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь