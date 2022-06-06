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Черги все ще є, але АЗС збільшують ліміти продажів — що відбувається на заправках в Україні сьогодні

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 06 Червня 2022, 09:00

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Ситуація на заправках в Україні 05.06.2022 - черги все ще є

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