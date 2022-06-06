Черги все ще є, але АЗС збільшують ліміти продажів — що відбувається на заправках в Україні сьогодні

У травні в Україну завезли вдвічі більше пального, ніж у квітні. Цього місяця, за даними аналітиків, ситуація навіть покращиться, а імпорт зросте ще на третину.

Запрацюють і додаткові 1 500 заправок, які нині простоюють. Деякі АЗС уже збільшують ліміти продажів. Водночас поки що черги на заправки не зменшуються, та й очікувати зняття обмежень точно зарано.

Я думаю, що ще кілька місяців нам потрібно для того, щоб збудувати систему надійну, потужну, щоб повністю задовільняти наші потреби. А до цього буде досить напружена ситуація, — говорить директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн.

АЗС вводять доволі жорсткі правила, щоб спекулянти не скуповували пальне для перепродажу. Адже нині українці придумали купу “бізнес-ідей”.

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Крім того, про запас теж купувати бензин не варто. Це створює лише зайвий ажіотаж і позбавляє можливості заправитись тих, кому справді потрібне пальне.

А якщо ти не хочеш весь день простояти у черзі за бензином, карта заправок від ЛУН покаже в онлайн-режимі, де в Україні є пальне.