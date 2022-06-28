Переводи деньги без комиссии! PayPal продлила срок льготных услуг для украинцев

Украинцы смогут совершать денежные переводы благодаря платежной системе PayPal без комиссии до конца сентября. Об этом сообщает Минцифра в своем Telegram-канале.

PayPal в Украине

PayPal официально заработала в Украине после полномасштабного вторжения России. Международная компания не только ушла с российского рынка, но и начала обслуживать украинцев.

Уже с 17 марта украинцы могли свободно проводить денежные трансферы из-за границы, что помогло многим семьям в трудное время.

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Тогда руководство компании сообщило, что все платежи до 30 июня для украинцев будут проводить без комиссии.

А теперь CEO PayPal Дэн Шульман заявил, что этот срок будет продлен до конца сентября.

— Благодарны PayPal за поддержку и продолжаем сотрудничество дальше. Надеемся, что следующим шагом станет запуск бизнес-аккаунтов для пользователей из Украины. Именно этого сегодня ждут украинские предприниматели, — прокомментировали в Минцифре.

Польза PayPal для Украины

В ведомстве также привели статистику за четыре месяца работы сервиса в Украине:

Украинцы создали более 200 тысяч новых аккаунтов.

Украинцы перевели и получили деньги на общую сумму $200 млн.

С помощью компании благотворительные организации, которые занимаются украинцами во всем мире, получили $500 млн.

Что такое PayPal

PayPal — это международная электронная платежная система. Благодаря ей можно делать трансграничные переводы со своей банковской карты в любую часть мира.

Компания работает с 2000 года, а ее основателем является объединение Confinity.

Украина — одна из стран, активно развивающих новые технологии и диджитал-сферу. Наши программисты создают множество ценных программ, которые могут даже спасать жизнь.

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