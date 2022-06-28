Переказуй гроші без комісії! PayPal продовжила термін пільгових послуг для українців

Українці зможуть робити грошові перекази завдяки платіжній системі PayPal без комісії до кінця вересня. Про це повідомляє Мінцифра у своєму Telegram-каналі.

PayPal в Україні

PayPal офіційно запрацювала в Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Міжнародна компанія не тільки пішла з російського ринку, але й почала обслуговувати українців.

Уже з 17 березня українці могли вільно проводити грошові трансфери з-за кордону, що допомогло багатьом родинам у скрутний час.

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Тоді керівництво компанії повідомило, що всі платежі до 30 червня для українців здійснюватимуться без комісії.

А тепер CEO PayPal Ден Шульман заявив, що цей термін продовжать до кінця вересня.

— Вдячні PayPal за підтримку та продовжуємо співпрацю далі. Сподіваємося, що наступним кроком стане запуск бізнес-акаунтів для користувачів з України. Саме на це сьогодні чекають українські підприємці, — прокоментували в Мінцифрі.

Користь PayPal для України

У відомсті також навели статистику за чотири місяці роботи сервісу в Україні:

Українці створили понад 200 тисяч нових акаунтів.

Українці переказали та отримали гроші на загальну суму $200 млн.

З допомогою компанії благодійні організації, які опікуються українцями у всьому світі, отримали $500 млн.

Що таке PayPal

PayPal — це міжнародна електронна платіжна система. Завдяки їй можна робити транскордонні перекази зі своєї банківської картки у будь-яку частину світу.

Компанія працює з 2000 року, а її засновником є об’єднання Confinity.

Україна — одна з країн, які активно розвивають нові технології та диджитал-сферу. Наші програмісти створюють багато цінних програм, які здатні навіть рятувати життя.

Ми зібрали корисні мобільні додатки під час війни, які стануть тобі в пригоді.

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