Зимняя сказка! Пилоты дронов ВСУ поделились невероятными кадрами природы с высоты птичьего полета

К сожалению, почти за 11 месяцев полномасштабной войны украинцы привыкли слышать ужасные новости и видеть кровавые фото- и видеодоказательства российских зверств.

Но как бы враг не пытался уничтожить Украину, наша родина остается такой же удивительной, как и раньше. Хочется исследовать каждый ее уголок и насладиться этой красотой.

Наши военные не забывают о прекрасном, ведь их цель, в отличие от россиян, — не разрушать, а беречь.

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Украинские пилоты замечают удивительное вокруг даже в трудные времена и не забывают делиться красотой родной земли с другими. Сводная тактическая группа Адам записала видео с дронов, как сказочно выглядит наша природа зимой.

Посмотри это видео и ты.

Напомним, что Украина собирает деньги на флот морских дронов. Ведь каждая пятая вражеская ракета летит на наши населенные пункты из акватории моря. Ты тоже можешь приобщиться к фандрейзингу. Узнай, как это сделать.

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