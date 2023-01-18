Зимова казка! Пілоти дронів ЗСУ поділились неймовірними кадрами природи з висоти пташиного польоту

На жаль, за майже 11 місяців повномасштабної війни українці звикли чути жахливі новини та бачити криваві фото- й відеодокази російських звірств.

Та хоч як ворог намагається знищити Україну, наша ненька залишається такою ж дивовижною, як і раніше. Хочеться дослідити кожен її куточок та насолодитись цією красою.

Наші військові не забувають про прекрасне, адже їхня мета, на відміну від росіян, — не руйнувати, а зберігати.

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Українські пілоти помічають дивовижне навколо навіть у важкі часи й не забувають ділитись красою рідної землі з іншими. Зведена тактична група Адам записала відео з дронів, який казковий вигляд має наша природа взимку.

Подивись на це чарівне відео і ти.

Нагадаємо, що Україна збирає гроші на флот морських дронів. Адже кожна п’ята ворожа ракета летить на наші населені пункти з акваторії моря. Ти теж можеш долучитись до фандрейзингу. Дізнайся, як це зробити.

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