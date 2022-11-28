По телевизору это легко, а в жизни… Как помочь раненому — все о тренинге

Уберечь и спасти жизнь раненого или тем, кому стало плохо, может каждый. Но минимальная подготовка нужна, и ее можно получить на тренингах по медицинской помощи.

Я поняла, что это не так легко и просто, как показывают на телевидении. Усилия прилагать нужно и правильно размещать руки, — рассказывает работница муниципального караула Вита Балаба.

Главное, говорят врачи, не бояться сделать искусственное дыхание или наложить жгут.

Чтобы спасти жизнь, не нужно какого-либо образования, достаточно просто пройти тренинг или посмотреть видео.

С помощью подсказок, которые есть в дефибрилляторе, можно им пользоваться, — объясняет представитель благотворительного фонда Украина Вместе Олег Котис.

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