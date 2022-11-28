По телевізору це легко, а в житті… Як допомогти пораненому — все про тренінг

Уберегти та врятувати життя пораненого або тим, кому стало зле, може кожен. Але мінімальна підготовка потрібна, і її можна отримати на тренінгах із домедичної допомоги.

Я зрозуміла, що це не так легко і просто, як показують на телебаченні. Більше зусиль докладати треба та правильно розміщати руки, — розповідає працівниця муніципальної варти Віта Балаба.

Головне, кажуть лікарі, не боятися зробити штучне дихання чи накласти джгут.

Щоб врятувати життя, не потрібно якоїсь освіти, достатньо просто пройти тренінг або почитати, подивитись відео.

За допомогою підказок, які є у дефібриляторі, можна ним користуватись, — пояснює представник благодійного фонду Україна Разом Олег Котис.

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